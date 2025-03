Notizie.com - Bolletta gas, stangata in arrivo anche per le fasce deboli: cosa cambia da oggi

Leggi su Notizie.com

Arriva una comunicazione da Arera che specifica come le bollette del gas siano in aumento, eccoper gli italiani.gas in aumento, preoccupano: eccoper gli italiani (Notizie.com)Gli ultimi aggiornamenti preoccupano soprattutto lepiùdal punto di vista economico. Il valore della materia prima è infatti destinato ad aumentare. Arera ha aggiornato i costi di approvigionamento applicati ai clienti del servizio di tutela della vulnerabilità. Si parla della media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso e viene come sempre pubblicata i primi due giorni lavorativi seguenti al mese di riferimento e cioè in questo caso a febbraio 2025.Le quotazioni sono in aumento rispetto a quanto visto a gennaio con la crescita della sola materia prima che è pari ora a 0.