Boccia su Musk | Considerazioni che gettano una luce inquietante sulla sicurezza del nostro Paese

ROMA – E’ polemica dopo le dichiarazioni di Elon, che sul suo account X ha scritto: “L’intera linea del fronte ucraina collassa se spengo il mio Starlink, che è lo scheletro delle forze militari di Kiev”.“In pochi minuti Elonci ha regalato la summa del suo pensiero e, forse, di quello di Donald Trump, di cui è importante consigliere e collaboratore – afferma il presidente dei senatori del Pd, Francesco– ‘Se disattivo Starlink il fronte ucraino crolla’ e ‘Dovremmo uscire dalla Nato, non ha senso che l’America paghi per la difesa dell’Europa’ sono minacce pericolose. Siamo di fronte acheunadel, visti i rapporti delgoverno con Starlink e visto che solo qualche giorno fa Giorgia Meloni ha affermato che per la difesa comune ilsi deve affidare alla Nato”.