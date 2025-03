Bob a due Mondiali Lake Placid | trionfano Friedrich Schueller Baumgartner Mircea tredicesimi

Leggi su Sportface.it

Francescoed Alexandersono i nuovi campioni del Mondo del bob a due. Il duo tedesco ha avuto la meglio nella sfida contro i connazionali Lochner e Fleischhauer, in rimonta nell’ultima run. Al contrario di quanto avviene in Coppa del Mondo, in occasione della rassegna iridata gli atleti hanno avuto a disposizione quattro tentativi. Nel corso della prova,hanno registrato un tempo di 3’39”32, che ha garantito loro la vittoria per appena tre centesimi di vantaggio. Per, questo è il 18esimo oro della propria carriera, l’ottavo nel bob a due. Il podio è completato da altre due coppie tedesche: l’argento va a Lochner/Fleischhauer, il bronzo a Ammour/Hertel, in ritardo di 0?83. Per l’Italia, Patricke Roberthanno terminato ottenuto l’accesso alla quarta run, terminando in tredicesima posizione.