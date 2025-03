Padovaoggi.it - Bloccato in flagranza di spaccio, arrestato. Aveva 16 alias

Leggi su Padovaoggi.it

Il 5 marzo sera la Squadra Mobile di Padova in via Aspetti ha messo le manette ai polsi per detenzione di sostanze stupefacenti a fini diad un 40enne cittadino tunisino che è stato notato dai poliziotti cedere due involucri ad un uomo con i capelli brizzolati, che in cambio ha consegnato.