Ilgiorno.it - Blitz dei carabinieri. Arrestato un 32enne. In casa droga e soldi

Leggi su Ilgiorno.it

Nel corso del pomeriggio di venerdì, nell’ambito di un’intensificazione dei servizi preventivi sul territorio comunale, idella sezione Radiomobile hannoun cittadino italiano di 32 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, sottoposto a una perquisizione, è stato trovato in possesso di 740 euro in contanti, di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Successivamente, i militari hanno deciso di perquisire l’abitazione in cui il, residente a Rozzano, è domiciliato. In, nascosti in vari punti della sua camera da letto, sono stati rinvenuti circa tre grammi di marijuana e una cinquantina di dosi di hashish, già suddivise e pronte per lo spaccio. Dopo le formalità di rito, ilè stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.