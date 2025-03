Inter-news.it - Bisseck scherza su Inter-Monza: «Adesso sono 10 anni più vecchio!»

Leggi su Inter-news.it

Yannè entrato nel secondo tempo die ha perso quasi la “vita” durante il match. Lo ha testimoniato lui stesso su Instagramndo con i tifosi.PAZZI – Non è un caso che una vittoria da “Pazza” sia arrivata nella notte che anticipava il compleanno della Beneamata. 117di storia ed un vizio che non si perde mai, ossia quello delle rimonte e dei successi più clamorosi possibili. Stavolta la vittima è stata il, che al 45? era sul risultato di 2-0 grazie ai gol di Samuele Birindelli e Keita Balde. Dal 47? in poi è iniziata la rimonta e tra i protagonisti c’è stato sicuramente Yann.SCHERZO – L’abitudine a queste emozioni è impossibile averla. Sul 2-2 e sul definitivo 3-2 di Lautaro Martinez San Siro si è alzato in piedi e ha esultato assieme ai suoi beniamini in estasi per la rimonta.