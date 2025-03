Inter-news.it - Bisseck lucido: «Primo tempo poco concentrati. Inzaghi lucido, trasmette fiducia»

dopo Inter-Monza terminata sul punteggio di 3-2 a San Siro, in un’intervista rilasciata su Inter TV ha espresso la sua soddisfazione per la rimonta e la grande reazione di squadra.L’ANALISI – Yanndopo la partita ha analizzato così con grande lucidità: «Ogni squadra che gioca contro di noi dà il massimo. Nelnon siamo staticome sempre, però noi abbiamo sempre creduto nella vittoria. Nelil mister era molto calmo nello spogliatoio perché sa che siamo forti, questo ci aiuta e. Sappiamo che quando siamopossiamo vincere. Non tutte le stagioni possono essere come quella dell’anno scorso, le difficoltà ci sono sempre».a destra o a sinistra? Per lui contaSUL RUOLO –punta solo a vincere, indipendentemente dal ruolo: «Centro-destra o centro-sinistra? Per me non fa tanta differenza, a me interessa solo aiutare la squadra e vincere, il ruolo non mi interessa (ride, ndr)».