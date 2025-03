Inter-news.it - Bisseck: «Inter può vincere tutto. Inzaghi ci ha detto questo all’intervallo!»

Yannsi è così espresso al termine di-Monza, match vinto dai nerazzurri per 3-2 grazie a una rimonta avviata al termine del primo tempo.IL COMMENTO – Yannha parlato a Sky Sport nel post-partita di-Monza. Il difensore tedesco si è così pronunciato sulla sfida vinta 3-2 dalla sua compagine: «Al 100% possibile, siamo ancora in tutte le competizioni, ma procediamo step by step. Bisogna restare concentrati, poi dopo vedremo cosa succederà.ci hadi continuare a giocare, continuando a credere in noi stessi nonostante lo svantaggio al termine del primo tempo. Siamo molto felici di aver vinto. In occasione del 2-2, ho deciso di non tirare perché non volevo fare male a un tifoso (ride, ndr.), per cui ho dato la palla a Calhanoglu perché sapevo che avrebbe calciato meglio di me.