Bisseck e le coronarie da interista | Dopo il Monza sono invecchiato di 10 anni – FOTO

di Redazionecelebra sui social la vittoria dell’Inter contro il: il difensore nerazzurro«Anch’io10più vecchio adesso». Parola di Yann, il difensore tedesco dell‘Inter, che con una storia Instagram commenta la vittoria da batticuore per 3-2 sulha fatto il suo ingresso al 1? del secondo tempo, al posto di Pavard, e nelle pagelle si è meritato un 6,5 “ottimo negli anticipi, porta superiorità numerica a destra” la motivazione. Ma quanta fatica, abbastanza per ritrovarsi più vecchi di 10 anno. Sempre su Instagram il tedesco ha celebrato la vittoria che ha mantenuto i nerazzurri in vetta: «Bella rimonta in casa».La gara tra prima e ultima in classifica a San Siro non è stata una passeggiata per i nerazzurri, chele fatiche di Champions League siritrovati sotto di due gol44 minuti, prima di ribaltare la partita con le reti di Arnautovic, Calhanoglu e l’autorete di Kyriakopoulos al 32? del secondo tempo.