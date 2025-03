Inter-news.it - Bisseck consapevole: «So molto bene cosa fare. Inter, 2 doti contro il Feyenoord»

Yannha commentato l’importante vittoria dell’il Monza con il punteggio di 3-2. Il difensore nerazzurro ha invitato alla massima attenzione in vista delle prossime sfide.LE DICHIARAZIONI – Yannha rilasciato un’vista a Sport Tv a seguito del successo della suail Monza per 3-2. Il calciatore tedesco si è espresso innanzitutto sull’atteggiamento che deve accompagnare le future uscite dei nerazzurri: «Possiamo vincere tutte le competizioni, ne siamo consapevoli. Siamoforti, ma dobbiamo procedere con calma. Ogni partita ha una sua certa importanza, per cui il nostro compito è rimanere concentrati per poter concludere la stagione come vogliamo».sulle richieste di Inzaghi e il prossimo match di Champions League dell’IL COMMENTO –ha poi proseguito parlando del suo rapporto con il tecnico Simone Inzaghi e delle sue sensazioni in vista di: «Soquello che devo, che sia dalla panchina o dall’inizio.