Inter-news.it - Bisseck: «Bastoni tra i migliori al mondo! Vincere tutto? Ecco cosa penso»

Leggi su Inter-news.it

è intervenuto dopo il triplice fischio di Inter-Monza, anticipo della ventottesima giornata di campionato andato in scena a San Siro e vinto in rimonta dai padroni di casa con tanto di primo posto in classifica blindato.quanto dichiarato nel post partita di DAZN dal difensore tedescoAIUTO QUOTIDIANO – Yannparla così dopo Inter-Monza: «Sappiamo bene che quando le squadre vanno in blocco basso che i terzi nel nostro sistema sono importanti. Dobbiamo fare, difendere e dare qualalla squadra.è uno deidifensori del, anche io posso fare più cose. Oggi abbiamo fattoperbene e siamo felici. Le difficoltà più grandi emi rende più orgoglioso? Per me è una grande gioia giocare all’Inter perché tutti mi aiutano ogni giorno, allora io devo sempre imparare di più e se faccio così posso ancora migliorare tanto.