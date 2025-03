Internews24.com - Bisseck a Inter TV: «Non siamo stati concentrati come sempre, ma sapevamo di poter vincere. All’intervallo il mister era tranquillo per un motivo»

di RedazioneIl difensore dell’, Yann, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Monzavenuto nel corso del postpartita diMonza, Yannsi è presentato anche ai microfoni diTV per commentare l’importante successo ottenuto in campionato in rimonta.SULLE DIFFICOLTÀ CREATE DAL MONZA – «Logià da prima, ogni squadra che gioca contro di noi dà il massimo. Non, ma noidi. È stata una bella serata».COSA CI HA DETTO INZAGHI ALL’VALLO? – «Ilera calmo negli spogliatoi, sapeva che giocandopotevamoe cheforti. Alla fine ciriusciti».SUL MIO ASSIST PER IL GOL DI CALHANOGLU – «Per me non fa differenza, non conta dove gioco, voglio soloe aiutare la squadra.