Bisseck a Dazn | Bastoni tra i migliori difensori al mondo sono molto felice di giocare nell’Inter!

di RedazioneIl difensore nerazzurro, Yann, si è espresso così al termine di Inter Monza, match del 28° turno di Serie A vinto dalla squadra di InzaghiIntervenuto ai microfoni di, Yannha detto la sua dopo Inter Monza, match del 28° turno di Serie A vinto dai nerazzurri.IL MIO ASSIST SUL GOL DI CALHANOGLU? – «Bravissimo Calha come sempre. Quello che ho fatto io è statosemplice. Lui ha fatto tutto il lavoro»SULLA PARTITA MIA E SU QUELLA DI– «Sappiamo che quando le squadre vanno in blocco medio basso i terzi devono dare qualcosa di più.è uno deidel. Tante cose posso farle anche io. Abbiamo fatto le nostre cose per bene e siamofelici»COSA MI RENDE ORGOGLIOSO? – «di, i miei compagni mi aiutato ogni giorno e devo imparare cose in più.