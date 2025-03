Inter-news.it - Birindelli: «Applausi all’Inter e ai suoi campioni! Noi, una mancanza»

ritorna su Inter-Monza, match finito 3-2 a favore dei nerazzurri in rimonta. Lo stesso difensore figlio d’arte aveva segnato il gol del momentaneo vantaggio brianzolo.PRESTAZIONE ORGOGLIOSA – Oltre a Marko Arnautovic, anche Samueleè stato intercettato dopo Inter-Monza da Sport Mediaset. Il difensore che ha segnato il gol del momentaneo 0-1 ha parlato in questo modo: «Quando te la giochi così e dai tutto in campo e riesci a mettere sotto l’Inter 2-0 rimane una sconfitta amara, ma resta l’orgoglio della prestazione. Quella rimane e ci portiamo a casa quella. Abbiamo fatto anche altre partite buone come questa, penso anche al Milan dove abbiamo raccolto poco o la stessa con la Juventus. L’atteggiamento c’è sempre stato, ma bisogna essere più convinti. Soffrire e non prendere gol, bisogna però fare gliche ha dei».