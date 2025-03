Juventusnews24.com - Bernardeschi elogia l’ex Juve: «È un giocatore forte. Se gli dai questi due aspetti, vengono fuori le sue qualità. A me ricorda un big»

Bernardeschi elogia l'ex Juve: «È un giocatore forte. Se gli dai questi due aspetti, vengono fuori le sue qualità. A me ricorda un big»

Federico Bernardeschi, ex Juventus, un calciatore che ha giocato in bianconero. Ecco le sue parole e il retroscena relativo al suo periodo a Torino. Federico Bernardeschi è stato imbeccato da Il Mattino per parlare della parabola ascendente di Moise Kean. Ecco cos'ha detto Bernardeschi sull'attaccante della Fiorentina.

PAROLE – «Quando Moise è andato a Firenze, dicevo a tutti che avrebbe fatto dai 15 ai 20 gol. È un giocatore forte. Quando è arrivato alla Juventus c'era una concorrenza di livello assoluto in attacco ed era normale giocasse poco. Se gli dai spazio e fiducia vengono fuori le sue qualità: forza e velocità, che messe insieme lo rendono micidiale. Per certi versi mi ricorda Lukaku».