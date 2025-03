Spazionapoli.it - Bernardeschi al Napoli, tutta la verità: l’attaccante svela un retroscena inedito

Leggi su Spazionapoli.it

Federicoha raccontatolasul suo possibile passaggio al, più volte circolato come rumors di calciomercato Nel corso di un’intervista rilasciata al Mattino, Federicoha affrontato numerosi temi, tra cui quelli legati al suo rapporto con Antonio Conte e la squadra che vede favorita per lo scudetto. Ma non solo,è tornato a parlare anche dei rumors di calciomercato che per più volte lo hanno accostato alnel corso della carriera.Sia prima del suo passaggio alla Juventus, che durante gli anni in bianconero, ma soprattutto dopo il suo addio, il nome del classe 1994 è stato più volte avvicinato al club azzurro. Dopo anni di voci, il giocatore ha deciso direla realtà. Un, che farebbe riferimento a un periodo specifico, quello di 3 anni fa, quando venne accostato con insistenza al