Ilgiorno.it - Bergamo è Cult!. Il nuovo polo multiculturale

Leggi su Ilgiorno.it

Uno spazio rinnovato, unurale multidisciplinare in cui cinema, arti visive e performative si incontrano per dare vita a un’offerta ricca e inclusiva, uno spazio aperto alla città e alle sue energie creative. Uncapitolo si apre per il Palazzo della Libertà di, uno degli esempi più significativi dell’architettura bergamasca del ‘900 a firma dell’architetto Alziro Bergonzo, nato come sede del partito nazionale fascista (ex Casa Littoria), poi carcere e in seguito, dopo la caduta del regime, passato al Demanio che ne destinò gli spazi a uffici statali (quindi, dagli anni Sessanta, la Sala della Vecchia Guardia venne trasformata in auditorium con Lab 80 film che portò qui il cinema). Ieri mattina, alla presenza delle massime autorità cittadine, è stato inaugurato il rinnovato spazio che porta con sé ilnome di! Diffusioneurale.