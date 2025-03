Anteprima24.it - Benevento, mister Pazienza continua a crederci: “Possiamo venirne fuori, alleno ragazzi eccezionali”

Tempo di lettura: 2 minutiMichelenon è soddisfatto dopo il pareggio esterno contro la Casertana; per la compagine giallorossa aumenta il gap dal Monopoli terzo in classifica ora a +5 sui sanniti. “Sento – ha detto dopo l’1-1 maturato al Pinto – la fiducia da parte della squadra, ma so anche come funzionano le cose nel calcio. Io devo analizzare la gara in tutto ciò che è stato prodotto, per poter lavorare e migliorare questo gruppo. A questo, è rivolta la mia attenzione. Speravamo che questa fosse la partita della svolta: ogni domenica, per noi, è la partita della svolta. Anche col Crotone, tra qualche giorno. Nonpreparare una gara con input diversi da quelli di una vittoria, ed i pareggi non aiutano. La Casertana ha fatto la partita che doveva fare. Ce l’aspettavamo. Ma, ancora una volta, non siamo riusciti a sbloccarla.