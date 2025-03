Benedizione delle auto il 9 marzo 2025 | una tradizione romana centenaria

Leggi su Funweek.it

Il 9, in occasione della Festa di Santa Francesca, Compatrona di Roma e Patrona deglimobilisti, si rinnova la tradizionale cerimonia didei veicoli, giunta alla sua 97ª edizione. Un evento che affonda le sue radici nella storia della città e che rappresenta un momento di profonda devozione per molti romani.Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Laal Colosseo è unache risale al 1928, quando Papa Pio XI riconobbe Santa Francescacome Patrona deglimobilisti. Da allora, ogni anno, l’mobile Club Roma, in collaborazione con il Comune di Roma e la Procura Generalizia dei Monaci Benedettini Olivetani, organizza questa cerimonia, che prevede un omaggio floreale alla Santa e ladei veicoli.