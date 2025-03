Ilrestodelcarlino.it - "Bellissimo parco, ma serve vigilanza"

"Lavoro da diciott’anni al bar del Foro Boario, quindi pur non essendo cresciuta in questa zona e non abitando qui la considero il mio quartiere". Erlanda Malaj ha vissuto giorno per giorno l’evoluzione dell’area negli ultimi due decenni: "Questoè diventato, ma c’è bisogno di più sicurezza. Durante la notte i cancelli rimangono aperti, permettendo a certe persone di entrare per spacciare e drogarsi. Adesso abbiamo chiesto di poter mettere le telecamere e stiamo attendendo una risposta". Erlanda, che fa parte del comitato di quartiere, guarda ai prossimi anni con grande ottimismo: "L’organizzazione di attività e iniziative contribuirà a rendere viva la zona e a migliorarla ulteriormente".