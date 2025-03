Dilei.it - Belen: “Sono sparita per sopravvivere”. Oggi è single e in cerca di “un uomo più serio”

Leggi su Dilei.it

Rodriguez ha compiuto 40 anni ed è entrata in una nuova fase della sua vita. Una fase in cui è più riflessiva e cauta, dopo aver vissuto diversi dolori che l’hanno messa a dura prova. Negli ultimi anni ha lottato anche contro la depressione, che ha combattuto con coraggio e determinazione anche se non è stato facile.la soubrette argentina è completamente dedita al lavoro – non solo quello nello showbiz ma anche quello da imprenditrice – e ai figli Santiago e Luna Marì.Rodriguez tra depressione e stalkerRodriguez è tornata a parlare della sua battaglia contro la depressione e l’accanimento del gossip nei suoi confronti in quel periodo. A La Repubblica l’ex moglie di Stefano De Martino ha spiegato di aver rischiato tanto prima di decidere di sparire “rischiando anche di perdere popolarità”.