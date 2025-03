Sport.quotidiano.net - Beirer (KTM): “Acosta tra due anni ci lascerà se non avremo una moto competitiva”

Bologna, 9 marzo 2025 – KTM è sopravvissuta e sta provando a riorganizzare il suo settorersport, con prospettive di proseguire oltre il 2026. La dead line era stata fornita dal piano di rientro dall’enorme debito che ha coinvolto la casa madre, ma ora che le acque si sono un po’ tranquillizzate, il compito degli austriaci è imbastire un progetto vincente nel medio termine. Non c’è altra soluzione per KTM per provare a tenersi il baby fenomeno Pedro, il quale al termine della scadenza contrattuale potrebbe aprirsi al mercato alla ricerca di una. La mentalità diè quella dei vincenti, analizza dati, lavora alacremente con il team e cerca di capire sempre di più il funzionamento della catena aziendale sullo sviluppo dei prototipi. Su questo ultimo punto, KTM rischia di dover fare i conti con i debiti e con la difficoltà ad aggiornare la propriase gli investimenti dovessero calare nel corso della stagione.