Lanazione.it - Beffa clamorosa nel recupero: Zenith ko. Avanti di due reti ma il Ravenna rimonta

Leggi su Lanazione.it

Prato 2: Fresia, Venturini, Rossetti, Di Renzo, Biagi (46’ D’Orsi), Rrapaj (95’ Mandorlini), Mauthe (46’ Calandrini), Guida (95’ Amoabeng), Crosariol, Agnelli, Zagre (75’ Manuzzi). All. Marchionni.PRATO: Brunelli; Fiaschi, Cela, Pupeschi, Perugi; Nistri (65’ Moussaid), Cecchi, Saccenti (90’ Tempestini); Kouassi (75’ Toccafondi); Cellai (69’ Longo), Falteri (57’ Rosi). All. Settesoldi. Arbitro: Eremitaggio di Ancona.: 5’ Nistri, 40’ Falteri, 53’ e 61’ Di Renzo, 95’ Guida. Tanta amarezza in casaPrato per una sconfitta immeritata in casa del. I pratesi per un tempo hanno sognato di poter addirittura vincere la gara, visto il doppio vantaggio, ma nella ripresa hanno poi subito la pesantedei padroni di casa. Andiamo con ordine. Parte col turbo la squadra pratese.