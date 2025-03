Spettacolo.periodicodaily.com - Beatrice Rana Presenta il Nuovo Album “Bach Keyboard Concertos: BWV 1052 1053 1054 1056”

, insieme all’AMSTERDAM SINFONIETTA, guidata dal primo violino CANDIDA THOMPSON, esplora le infinite possibilità interpretative dei concerti per tastiera di Johann Sebastianoffrendo un’esecuzione innovativa che fonde tradizione e modernità.“. BWV” è ildiIl 21 marzo, la pianista di fama internazionalepubblicherà il suodal titolo “. BWV” per Warner Classics. Questo attesissimo lavoro, già disponibile per il pre-orderqui, offre un’affascinante esplorazione delle opere di Johann Sebastianattraverso la sensibilità e l’interpretazione unica dial pianoforte.Un Dialogo Musicale con l’Amsterdam SinfoniettaL’, anticipato dal primo movimento dell’Allegro del Concerto No.