BC Servizi Arezzo lotta fino alla fine, ma Pavia ha la meglio

Non basta una grande rimonta agli amaranto, che cedono solo nel finaleBCScuola Basket– Riso Scotti73-77Parziali: 20-22; 36-44; 60-59BC: Toia 12, Nica ne, Iannicelli 5, Dal Pos 2, Buzzone 18, Lemmi 7, Prenga 21, Vagnuzzi ne, Kader 4, Fabrizi ne, Bischetti 4.All. Fioravanti Ass. LibertoRiso Scotti: Smith 24, Carpani 4, Bogunovic 18, Hidalgo 14, Apuzzo 2, Manna 2, Avanzini 7, Lomele 6, Moro ne, Temporali ne.All. CristelliLa BCsfiora l’impresa contro una delle squadre più attrezzate della seconda fase di campionato, arrendendosi solo nei secondi finali a.L’avvio di gara è equilibrato, con entrambe le squadre abili a trovare soluzioni offensive efficaci. Il primo quarto si chiude sul 22-20 per Riso Scotti, con gli amaranto che sfruttano la regia di Toia per servire Prenga nel pitturato.