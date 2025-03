Game-experience.it - Battlefield Next, distruzione ambientale e tanti scontri nei nuovi video gameplay leak

Proseguono isu, nuovo capitolo della serie che ha visto finire in rete proprio in queste ore una gran quantità di, rivelando di conseguenza tasti dettagli inediti sullo sparatutto di Electronic Arts e DICE. Ebbene sì, in seguito al primo Community Test, alcuni tester hanno deciso di condividere online alcuni filmati, questo nonostante gli accordi di riservatezza imposti dal publisher americano al momento della registrazione.Appena poche ore dopo la condivisone dei primi, queste nuove sequenze pubblicate in rete mostrano tutta una serie diintensi, un sistema avanzato di, con tanto di palazzo che crolla su se stesso, ed alcune delle classiche meccaniche di gioco della serie.Tra le caratteristiche evidenziate neidi(nome non ufficiale) troviamo i danni numerici visibili sui nemici colpiti, le stazioni di rifornimento per veicoli e i medici dotati di defibrillatori per rianimare i compagni abbattuti.