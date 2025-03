Ilrestodelcarlino.it - Battaglia sui nuovi ticket sanitari, Forza Italia: sono irregolari. “Parli la Corte dei Conti”

Bologna, 9 marzo 2025 – La stangata made in Emilia-Romagnanua a fare discutere imprenditori, sindacati e politici. L’ultimo affondo viene daed è firmato dal capogruppo Vignali e dalla consigliera Castaldini: “passate - scrivono - tre settimane dall’annuncio della manovra regionale di bilancio e non si sa ancora come verrà applicato il nuovo superper i farmaci. È una gravissimatà che abbiamo segnalato ai revisori contabili e alladei”. Secondo, senza chiarezza suiè impossibile procedere alla votazione del bilancio. “La giunta de Pascale prevede che il nuovo tributo porterà entrate quantificabili in 50 milioni di euro per il 2025 e di 70 milioni per il 2026 e il 2027. Però non è stato stabilito il presupposto dell’imposizione (tipologie di farmaci assoggettati), quali saranno i soggetti paganti (fasce di reddito interessate) e i soggetti esenti, le modalità di determinazione dell’onere tributario (entità del prelievo) e le procedure di riscossione e controllo.