Battaglia sui nidi comunali. Protesta fuori dal Palazzo

Un tema caldo, anzi rovente quello degli asili nido a Como, specie dopo che la Giunta ha dato il via libera alla loro privatizzazione. Contro il provvedimento domani manifesteranno i genitori e i sindacati della Funzione pubblica, in unache si svolgerà nel cortile diCernezzi, a partire dalle 18.45, per far sentire la propria voce anche al sindaco e ai consiglieri che saranno riuniti in aula. "A un anno esatto dalla prima delibera di Giunta sulla chiusura del nido Magnolia - affermano Alessandra Ghirotti (Cgil), Stefania Macrì, Dario Esposito e Massimo Coppia (Uil) e Umberto Fumarola del Comitato Como a misura di famiglia - esprimeremo la ferma contrarietà alla delibera di Consiglio con cui l’amministrazione Rapinese chiuderà e privatizzerà i. Genitori e personale insieme ancora una volta, dopo lo sciopero della scorsa primavera, per difendere l’eccellenza deipubblici comaschi".