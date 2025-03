Inter-news.it - Bastoni regista offensivo anche da esterno! Inter-Monza è una conferma

Leggi su Inter-news.it

Le ultime due partite di Alessandrosono quasi commoventi. Il difensore ha giocato ancora una volta daed è stato ancora una volta tra i migliori in campo di.RUOLO – Alessandronon aveva mai fatto l’a tutta fascia sulla sinistra prima di Feyenoord-. In Olanda al de Kuip il primo test è andato bene e il giocatore ha ricopertoun ruolo decisivo nel secondo gol segnato. Il suo dribbling e il cross per Piotr Zielinski sono stati di un’intelligenza superiore e hanno tagliato completamente la difesa avversaria.perrappresenta un’ulterioredella sua capacità in fascia!protagonista in: i numeri della partitaPRESTAZIONE –è stato eccellente in tutte le statistiche che permettono di giudicare una prestazione.