Laprimapagina.it - Bastia in Musica: un viaggio tra suoni, tradizioni e nuove espressioni musicali

Il mese di marzo si apre con una nuova iniziativa culturale che promette di arricchire il panoramale diUmbra. L’assessorato alla Cultura, infatti, presenta “in”, una rassegna che raccoglie eventili di ogni genere e natura, che spaziano dal pop al jazz, dallasacra alla lirica, offrendo al pubblico un’opportunità unica per scoprire e apprezzare le molteplici sfumature sonore che attraversano il nostro territorio. L’obiettivo della rassegna è promuovere l’incontro tra tradizione e innovazione, facendo emergere i talenti locali e invitando la comunità a partecipare anche a eventili inusuali, come quelli legati allasacra e ai riti religiosi, spesso sconosciuti o poco apprezzati per il loro valore culturale ele.L’iniziativa “in” è concepita non solo come una serie di eventi da fruire, ma anche come un’opportunità di crescita culturale e di consolidamento del legame tra la città e la