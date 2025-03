Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Davis letale. Cremona piega Napoli 94-85

, 8 marzo 2025 – Tre triple segnate nei due minuti finali da uno scatenato Coreyregalano due punti di importanza capitale nella corsa alla Vanoli, la quale, tra le mura amiche del PalaRadi, ritrova la via del successondo 94-85 ilnell'unico anticipo del 21° turno del campionato diA di. Lo statunitense con un passato a Trieste è stato l'autentico protagonista della serata, che ha chiuso con un bottino personale di ben 28 punti e un chirurgico 6/7 da oltre l'arco del tiro da tre . Ragguardevole, sempre tra i biancoblù lombardi, anche la prova di Stefan Nikolic , il quale ha mandato a bersaglio 15 punti con il 100% nel tiro da due (6/6). A, che a poco più di 3' dalla fine era in vantaggio di quattro lunghezze, non sono invece bastati i 21 punti di Leonardo Toté e la doppia doppia sfiorata da Tomislav Zubcic che si è spinto fino a quota 16 punti, ai quali ha aggiunto anche 9 rimbalzi.