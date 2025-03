Basket Serie A 2024 25 | Davis inarrestabile Cremona batte Napoli nello scontro salvezza

Leggi su Sportface.it

Vittoria fondamentale in otticaper la Vanoli, che stende 94-85 ilnell’anticipo valido per la ventunesima giornata della/2025 di. Il successo consente alla formazione allenata da Pierluigi Brotto di uscire momentaneamente dalla zona retrocessione, in cui sprofondano invece i partenopei dopo un’altra sconfitta pesante dopo quella di domenica scorsa contro Pistoia. Dopo un primo tempo di marca cremonese, è arrivata la reazione nella ripresa della squadra ospite, che ha dato vita a un finale punto a punto risolto solo nel finale da un Coreystrepitoso per la Vanoli.L’ex Trieste è il miglior realizzatore dell’incontro con 28 punti (10/12 dal campo e 6/7 da tre), conche può contare anche sui 15 punti (7/8 dal campo) di Nikolic, sui 14 di Semaj Christon e sugli 11 di Payton Willis.