Basket Serie A 2024 25 | Brescia vince e torna in vetta ok anche Trapani e l’Olimpia Milano

re dopo due ko consecutivi, che nella sfida valida per la ventunesima giornata della/2025 disupera in rimonta la Nutribullet Treviso. Al Forum finisce 90-80 per i biancorossi, che dopo tre quarti molto negativi recuperano dal -16 grazie soprattutto ad Armoni Brooks, che propizia un quarto quarto da 28-12 per i meneghini che risulta decisivo per il successo. È proprio Brooks l’mvp, autore di una gara da 27 punti (con 7/11 da tre), con Zach LeDay che si ferma a quota 17; in casa trevigiana non basta un JP Macura da 25 punti (7/9 da tre).In attesa del super posticipo di domani tra Virtus Bologna e Dolomiti Energia Trento, la Germanine approfitta e per una notteda sola inalla classifica. I biancoblù hanno superato a domicilio 84-97 una Estra Pistoia ancora alle prese con le note vicende extra campo.