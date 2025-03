Sport.quotidiano.net - Basket Negli Under 14 termina la prima fase. La classifica avulsa penalizza l’Audax. Finisce al sesto posto

Leggi su Sport.quotidiano.net

alladel campionato regionale14 di, girone C, della formazione di categoria del. Nelle 18 giornate, i giallazzurri allenati da Andrea Zanetti (nella foto) hanno conquistato 20 punti (10 vittorie e 8 sconfitte). Sono arrivati a pari punti con Versilia e Ghezzano ma arli è la: i carraresi hanno perso entrambe le gare con i versiliesi (45-51 e 50-46) mentre con i pisani hanno vinto 58-50 e perso 56-59. La: Cecina 36; Calcinaia e Ponsacco 28; Versilia, Ghezzano e Audax Carrara 20; Massa e Pontremolese 12; Castelnuovo Garfagnana 4; Pietrasanta 0. La formula prevede per le prime cinquete, due gironi da dieci squadre ciascuno che giocheranno per il titolo regionale; mentre le formazionite dalal decimoparteciperanno alla Coppa Toscana, anche qui suddivise in due gironi da dieci squadre ciascuno.