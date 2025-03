Oasport.it - Basket: Milano e Tortona si salvano, Venezia corsara all’overtime

21a giornata della Serie A 2024-2025 a tinte di ampio spettacolo lungo tutto il giorno: dal mezzogiorno di fuoco che vede Ennis dare un gran sorriso afino ai brividi corsi da, in attesa del posticipo del lunedì tra Virtus Bologna e Trento, d’importanza enorme per la classifica.BANCO DI SARDEGNA SASSARI-UMANA REYER96-97Match equilibratissimo, quello del PalaSerradimigni, che si chiude però nel modo meno bello per i padroni di casa. Si comincia con tantissimo equilibrio, con nessuna delle due squadre in grado di pungere abbastanza fino al 20-20 dopo 10?. Prova a fuggire la Reyer con McGruder e Tessitori (27-35), ma di lì Cappelletti inizia a farsi sentire e con quattro triple in fila tiene la Dinamo sul 42-45 all’intervallo. Alla ripartenza c’è il 49-49 di Bendzius da tre, poiriprova la fuga con Moretti, Kabengele e Wiltjer, solo che dal 58-66 Sassari riparte con Thomas, liberi e Cappelletti: 71-69 a -10?.