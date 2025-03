Basket la Virtus Roma vince al PalaTiziano contro la Pielle Livorno Gualtieri | Atmosfera splendida

Leggi su Sportface.it

Uncarico di amore per il, con la presenza anche del Sindaco Roberto. Esaltante vittoria dellaGvm1960lanel campionato di Serie B Nazionale di. La squadra guidata da coach Calvani ha battuto 84-74 i toscani, centrando la sesta vittoria nelle ultime sette partite davanti a 2.500 spettatori. LaGvm1960 occupa ora la quinta posizione in classifica, con una gara da recuperare, ed è in piena corsa per la qualificazione ai playoff. Dopo la sosta, i ragazzi di Calvani faranno visita alla capolista Roseto il 23 marzo. Un esame impegnativo, che si presenterà tre giorni prima del match alla Luissnel recupero del derby.“Un’– le parole di– tantissimi cittadini vengono sempre qui ala seguire le partite dellae a tifare.