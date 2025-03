Sport.quotidiano.net - Basket DR1. Doppio anticipo da dimenticare. Senesi sconfitte

Negli anticipi dell’ottava giornata di ritorno del girone B di Divisione Regionale uno arrivano dueper le formazioni. In casa della capolista Virtus Certaldo la Parmolaia Maginot lotta alla pari per due quarti prima di cadere sotto i colpi della prima della classe. I locali infliggono aiun parziale devastante nel corso del terzo periodo (19-4) indirizzando nettamente la partita. Alla fine il punteggio premia la capolista che si impone 77-52 (Bianciardi 6, Falchi 3, Bartelloni 9, Iannoni 5, Caldarelli 8, Bicchi 6, Senbergs 5, Vegni, Tirinnanzi 8, Morelli 2). Sconfitta esterna anche per il Valdelsache cade sul parquet della Laurenziana Firenze. Dopo aver ritrovato il successo nel turno infrasettimanale i ragazzi di Lanza non riescono a dare continuità ai propri risultati.