.com - Basket B nazionale / Derby da brividi, a Jesi festeggia Fabriano 77-80

Leggi su .com

I cartai si impongono al termine di una prova di personalità da ambo le parti. Una gara capace di regalare sempre forti emozioni giocato alla presenza di 2173 spettatori.ottiene due punti oro in chiave play in, persi allontana la zona play off, 9 marzo 2025 – Termina 77-80 al Palatriccoli, con la presenza di 2173 spettaori, ilstorico tra General Contractore e Ristopro. Un match ad alta intensità per tutti i 40’ tra due contendenti che hanno dato prova di gran cuore e personalità.Vince, imponendosi nelle battute finali, quelle decisive, dopo un match inseguito dove nessuna delle due ha realmente prevalso. Unbello da vedere, giocato a viso aperto.Fai clic qui per vedere lo slideshow.la spunta con le sfiammate sul finale di Molinaro e capitan Pierotti che insieme a Hadzic, sono stati i migliori realizzatori tra le file dei cartai.