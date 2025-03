Thesocialpost.it - Bari, sommossa nel carcere minorile: feriti due agenti della polizia penitenziaria

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di domenica 9 marzo neldi, dove si è verificata unache ha coinvolto diversi detenuti. Nel corso dei disordini, duesono rimastia seguito di un’aggressione. Le forze dell’ordine, in particolare ladi Stato, sono intervenute tempestivamente per presidiare l’area circostante e garantire la sicurezza. Per facilitare le operazioni, un tratto di via Giulio Petroni, compreso tra via Giovanni XXIII e via Podgora, è stato temporaneamente chiuso al traffico veicolare.Sindacati: “Situazione fuori controllo”L’episodio ha riacceso le polemiche sulla gestione degli istituti penitenziari minorili. Mimmo Mastrulli, segretario generale nazionale del Cosp e presidente nazionale del Conaippe, ha chiesto un intervento immediato del Gio (Gruppo Intervento Operativo), sottolineando come ildiabbia registrato gravi criticità negli ultimi tempi.