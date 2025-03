Sport.periodicodaily.com - Barcellona vs Benfica: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2024/2025. Si riparte dal gol di vantaggio in favore dei blaugrana che hanno sbancato il campo dei portoghesi chiamati ad una difficile rimonta.vssi giocherà martedì 11 marzo 2025 alle ore 20.45 presso presso l’Estadi Olimpic Lluis Companys.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREAi catalani bastano due risultati su tre per andare avanti nella massima competizione continentale. La squadra di Flick è ancora in lotta su tutti i fronti, campionato e Coppa del Re, e ha già portato a casa la Supercoppa di Spagna. In caso di superamento del turno dovranno vedersela ai quarti con la vincentre tra Borussia Dortmund e Lille.I portoghese proveranno a ribaltare il risultato sfavorevole maturato all’andata dove hanno messo in difficoltà i catalani.