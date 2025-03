Ilrestodelcarlino.it - Bando per gli aiuti alle famiglie

C’è tempo fino al 4 aprile per presentare domanda e accedere ai contributi per il superamento di disagio economico, sociale, abitativo. Possono partecipare lecon tre o più figli residenti nei Comuni dell’Ambito sociale 16: Belforte, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Serrapetrona e Tolentino.e modello di domanda sono anche scaricabili dal sito www.comune.tolentino.mc.it. L’istanza deve essere inviata tramite raccomandata, pec o consegnata a mano all’unione montana Monti Azzurri, in via Trento e Trieste a San Ginesio. Gli interessati potranno rivolgersi allo sportello di promozione sociale del proprio Comune o chiamare lo 0733.656336 (Ats 16).