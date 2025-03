Bambino di 10 anni colto da malore nel bosco soccorso dall’elicottero dei vigili del fuoco

Leggi su Corrieretoscano.it

BADIA TEDALDA – Paura per undi 10che si è sentito male in una zona impervia mentre passeggiava con il padre e con il cane. Per il, nei pressi di Badia Tedalda, è intervenuto l’elicottero Drago deidelsu disposizione della centrale unica del 118. Sul posto personale del reparto volo deideldi Arezzo insieme a una squadra del dipartimento di Sansepolcro. L’elicottero ha provveduto al recupero tramite verricello, per poi accompagnare il bimbo al campo sportivo di Badia Tedalda dove ad attenderlo c’era il padre ed un’ambulanza. Presenti anche i Carabinieri.