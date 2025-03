Anteprima24.it - Bagnoli Coroglio e bradisismo, i dubbi dall’analisi: “Là non vietate nuove costruzioni, ecco perché”

Tempo di lettura: 4 minutiA Borgosi potrà demolire e riedificare,il sito non rientrerebbe “nell’area ristretta” dei Campi Flegrei, dove “sonole”. A questa conclusione giunge l’architetto Antimo De Martino, in un’analisi realizzata per la rete sociale No Box – Diritto alla città. “Campi Flegrei: cosa bolle in ‘caldera'” si intitola il documento, col quale si vuole aggiornare sulla situazione della zona, tra emergenzae bonifica di. Nel capitolo “Rischio connesso ale vulcanico generico” si affrontano i temi di manutenzione straordinaria ed ordinaria dell’edificato esistente, e delle vie di fuga. “La Protezione Civile – ricorda De Martino – ha emesso a fine febbraio 2025 una “mappa di ricognizione areale della vulnerabilità degli edifici privati””.