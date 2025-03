Secoloditalia.it - Baby gang vandalizza la statua di Padre Pio: pugni, calci e gesti osceni. Il video fa inorridire il web

Scene disgustose quelle immortalate dalle telecamere a Baiano, in provincia di Avellino, dove alcuni giovani ha profanato ladiPio con. I componenti della, dopo aver scavalcato una recinzione, si sono arrampicati sul monumento, compiendoirrispettosi nei confronti di una delle figure religiose più amate dalla comunità. “Subito è scattata l’indignazione del sindaco e dell’intero Comune nei confronti di quanto accaduto”, ha scritto il deputato Francesco Emilio Borrelli che ha pubblicato il. “Indignazione e vergogna” è il primo commento del sindaco di Baiano Enrico Montanaro: “Abbiamo appena visto unche ci ha lasciato senza parole: un gruppo di ragazzini che, con totale mancanza di rispetto, profanano ladiPio in piazza, scavalcandola e sedendosi sopra come fosse un semplice arredo urbano.