Azzurri in piena emergenza a caccia di punti preziosi con la Roma in gran forma

di Simone Cioni EMPOLI Oltre 12mila spettatori riempiranno oggi il Carlo Castellani-Computer Gross Arena per la sfida tra Empoli e, con la mente dei tifosiche inevitabilmente volerà allo scorso maggio quando vincendo per 2-1 proprio contro i giallorossi all’ultima giornata gliconquistarono uno storica salvezza. Adesso, però, il traguardo è ancora lontano e servono. Tuttavia la gara odierna è di estrema difficoltà con lache è lazione più indel campionato. "Affrontiamo la squadra che in questo 2025 ha fatto piùdi tutti e non dobbiamo ragionare sul fatto che avendo giocato giovedì in Europa possano essere stanchi perché laha una rosa che le permette di poter far riposare i giocatori – attacca D’Aversa –. Anzi la vittoria europea al 93’, tra l’altro grazie ad un giocatore subentrato a testimonianza della profondità e della qualità della rosa, ha dato ulteriore entusiasmo ad una squadra che ha acquisitode consapevolezza.