Avevamo la stessa passione segreta | Crosetto la confessione inedita su Sergio Marchionne

Guidosi racconta in una lunghissima intervista al Corriere. Il ministro della Difesa parla del suo passato, dei suoi inizi in politica ma anche delle amicizie più sincere che ha avuto. E una di queste è quella con: "Lo conobbi davanti a una bistecca quando venne a Torino. Condividevamo laper il poker online, l'unica distrazione dal lavoro chesi concedeva. Mai visto uno lavorare così tanto. La sua scomparsa è stata una grave perdita per il Paese". Poi parla anche del suo rapporto con Edoardo Agnelli: "Lo conobbi una sera a una festa a Torino. Diventammo amici e in certe giornate condivisi le idee, la cultura e anche le inquietudini di quel ragazzo così colto, educato, cortese e così introverso da essere l'opposto del padre, l'avvocato. Lo dico senza problemi: non sono in possesso di una verità alternativa ma non ho mai creduto al fatto che Edoardo si sia suicidato.