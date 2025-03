Liberoquotidiano.it - "Avete sentito come l'ha detto": Domenica In, il super-ospite scatena la bufera sulla Venier

Leggi su Liberoquotidiano.it

In, in questa puntata del 9 marzo, ci saranno diversi ospiti. E soprattutto ci sarà il ricordo di Eleonora Giorgi. Ma si parlerà anche tanto ancora di Sanremo 2025 e ci sarà unparticolare in studio. La puntata inizierà con un tributo a Mino Reitano, alla presenza della moglie Patrizia Vernola e delle loro figlie, Grazia e Giuseppina. Vittorio Cecchi Gori sarà al centro di un'intervista in cui ripercorrerà le tappe più significative della sua carrieraproduttore cinematografico. Inoltre, renderà omaggio a Eleonora Giorgi, scomparsa di recente, che ha interpretato ruoli memorabili in molti dei suoi film di successo. Poi spazio alla musica. E in studio arriverà Brunori Sas, fresco fresco dal podio di Sanremo. Una ospitata che nelle socrse settimane ha suscitato qualche polemica proprio tra i fan di Brunori Sas.