Avellino Basket operazione riscatto riuscita | battuta Bologna

Tempo di lettura: 2 minutiProva di coraggio dell’contro la Fortitudo, finale di 79-73 al Pala del Mauro. Con alle spalle lo stop di Livorno e l’infortunio di Chinellato, i biancoverdi hanno giocato da squadra vera mettendo il cuore oltre l’ostacolo. Coach Alessandro Crotti ha avuto la risposta che desiderava, con i suoi ragazzi bravi ad eseguire e tenere sotto controllo l’energia e l’esperienza degli avversari. Lewis è stato ancora una volta tra migliori, 24 punti per lui, ma tutti hanno aiutato la compagine avellinese a conquistare un importante successo. Doppia cifra per Mussini (15), Earlington (14), Jurkatamm (13) e Bortolin (10).“Dovevamo delle risposte a noi stessi – commenta Crotti nel post gara – Stasera sono arrivate. Arrivavamo da due partite che avevano lasciato un pò di amaro in bocca, specialmente l’ultima a Livorno.