Autostrada A1 | Incisa-Reggello stazione chiusa una notte per chi proviene da Roma

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, nelle due notti di mercoledì 12 e giovedì 13 marzo, con orario 22:00-6:00, saràladi, in uscita per chidaL'articoloA1:unaper chida