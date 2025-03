Australia ciclone | mega black-out

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

4.43 Una forte ondata di maltempo ha oscurato più di 300.000 case e aziende sulla costa orientale dell'con una vittima oltre a 12 soldati feriti. Dopo giorni al largo della costa come untropicale di categoria 2, l'uragano Alfred si è indebolito in una depressione tropicale prima di approdare sul continente. Forti raffiche e piogge hanno abbattuto le linee elettriche e scatenato allarmi per inondazioni sui fiumi in piena lungo un tratto di costa di 400km tra il sudest del Queensland e il Nuovo Galles del sud.